دوتيرتي: الصين فقط لديها "القدرة" على إجراء محادثات مع كوريا الشمالية

مانيلا - (د ب أ):

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الثلاثاء، إن الصين فقط لديها "القدرة" لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشأن وقف برنامجها للأسلحة النووية.

وصرح دوتيرتي، بعد عودته من زيارة استمرت يومين إلى طوكيو، إنه بحث هو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "مخاطر الحرب" في حالة "سوء التقدير" وسط التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال في مؤتمر صحفي في مدينة دافاو الجنوبية "عندما تتحدث عن الحرب النووية والاسلحة النووية، فليس هناك مجال للجدال.. هناك شيء واحد مؤكد- الدمار".

وأوضح أنه أبلغ آبي خلال اجتماعهما أن "الشيء الوحيد غير الموجود حاليا هو الاتصال، وبقدر ما يعنيني، أعتقد أن الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها هذا النوع من القدرة لإجراء محادثات حول هذه الامور".

وكان الرئيس الفلبيني قد اقترح في وقت سابق أن ترسل اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين ممثلا للجلوس مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون لتجنب وقوع حرب نووية.

وقال دوتيرتي قبل زيارته لليابان إن "جميع قادة العالم يوافقون على أنه "كيم" رجل خطير.. ولكن يجب أن يتحدث معه شخص ما".

وأضاف "يجب أن يذهب شخص ما إلى هناك، يتعين على شخص ما التواصل معه والتحدث معه، ويقول شيئا، مثل صديقي لما لا تنضم إلي على الطاولة لنتحدث عن هذه الأمور".

ويغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل في اول جولة في شرق آسيا حيث ستركز على تهديد كوريا الشمالية. وسوف تستغرق الرحلة 12 يوما وتبدأ من ولاية هاواي الواقعة في المحيط الهادئ وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.