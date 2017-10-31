رئيس البرلمان الأوروبي يتعهد بالعمل على تقديم 40 مليار يورو مساعدات تنموية لافريقيا

تونس- (د ب أ):

أكد انطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي، على مطالبه الداعية إلى وضع استراتيجية تنمية شاملة لافريقيا.

وخلال زيارته الحالية لتونس، قال تاجاني اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل على تخصيص مساعدات تنموية لهذا الغرض بقيمة 40 مليار يورو في موزانة الاتحاد الأوروبي للفترة بين 2020 حتى 2026.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة المساعدات المقدمة لهذا الغرض تقل في الوقت الراهن عن أربعة مليارات يورو.

وأعرب السياسي المحافظ عن اعتقاده بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطور استراتيجية مشتركة ويضع خطة مارشال لافريقيا لدعم التطور الاقتصادي في القارة السمراء وللتصدي أيضا للهجرة والإرهاب.

وطالب تاجاني بإنعاش الاستثمارات الخاصة في افريقيا من خلال ضخ أموال بدلا من الاقتصار على بعض المشروعات التنموية المنفصلة.