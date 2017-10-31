أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

النقيب الحايس يصل إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النقيب الحايس يصل إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة (صور)

08:48 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

النقيب الحايس يصل إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة (صور)

النقيب الحايس يصل إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة

كتب - مصطفى المنشاوي:

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، وصول النقيب محمد الحايس، إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة مساء اليوم الثلاثاء، بعد القضاء على العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات.

ووصل الحايس إلى أحد المطارات العسكرية برفقة عناصر من قوات الصاعقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب العملية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة، والتي أسفرت عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بطريق الواحات.

وقالت القوات المسلحة، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 155 من معهد ضباط الصف للمتطوعين

    أخبار

  • والصور- ننشر تفاصيل "عملية الثأر لشهداء الواحات"

    أخبار

  • مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة ينفذ التجربة " - 4"

    أخبار

  • "الاستعلامات": "رويترز" و"BBC" تعتمد بيان الداخلية في حادث الواحات

    أخبار

إعلان

bf92f01c31.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

السفيرة عزيزة - محمد عبد العزيز..خطاط مصري يحي الحروف ويحكي قصصها في رسوماته

السفيرة عزيزة - محمد عبد العزيز..خطاط مصري يحي الحروف ويحكي قصصها في رسوماته

ملاعب ONsport - جولة في أهم الأخبار المصرية والعربية الرياضية - الأربعاء 01 نوفمبر 2017

ملاعب ONsport - جولة في أهم الأخبار المصرية والعربية الرياضية - الأربعاء 01 نوفمبر 2017

تفاصيل اختفاء رجل أعمال مصري بجنوب أفريقيا وأسرته: "محدش عارف مكانه"

تفاصيل اختفاء رجل أعمال مصري بجنوب أفريقيا وأسرته: "محدش عارف مكانه"