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بمشاركة شيكابالا.. الرائد يسقط أمام الاتفاق في الدوري السعودي

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بمشاركة شيكابالا.. الرائد يسقط أمام الاتفاق في الدوري السعودي بمشاركة شيكابالا.. الرائد يسقط أمام الاتفاق في الدوري السعودي

التحرير

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فاز فريق الإتفاق على نظيره الرائد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

 وشهدت المباراة منذ البداية مشاركة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا أساسياً مع فريقه الرائد الذي تلقى الهزيمة  الخامسة له هذا الموسم.

وأحرز اللاعب هزاع إبراهيم الهزاع هدف الأتفاق الأول عند الدقيقة 30، قبل أن يحرز زميله محمد مرزوق الكويكبي الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، الذي يلم قدم خلاله لاعبي فريق الرائد أداءاً متواضعاً، فيما سيطر الإتفاق على مجريات الشوط، وإستمرت ذلك السيطرة طيلة الشوط الثاني من فريق الأتفاق الذي حاول أكثر من مرة مضاعفة النتيجة، في المقابل فشل شيكابالا وزملائه من إحراز أى هدف، لتنتهى المباراة بفوز الأتفاق بهدفين دون رد.

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وبتلك النتيجة يرفع الأتفاق رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد فريق الرائد عند النقطة الخامسة في المركز الثالث عشر ما قبل الاخير.

 

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التحرير

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