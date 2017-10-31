وزير التعليم يبحث تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية مع «الجايكا»

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عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مساء اليوم بحضور تكهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة وأعضاء هيئة التعاون الدولية اليابانية (جايكا)؛ لمتابعة تنفيذ تجربة اليابان فى المدارس المصرية، ومناقشة مجموعة من القرارات، والإجراءات، والقضايا المشتركة حول مشاركة الجانب اليابانى فى التعليم.

أعرب شوقى فى بداية الاجتماع عن تقديره للجانب اليابانى لمساهمته الفعالة فى مشروع المدارس المصرية اليابانية من خلال خبراتهم المتميزة فى الأنشطة أو ما يسمى بأنشطة التوكاستو، مؤكدًا أن مشروع المدارس اليابانية هو جزء متكامل مع مشروع نظام التعليم الجديد.

أكد شوقى أن السيد رئيس الجمهورية يولى عملية تطوير النظام التعليمى اهتمامًا كبيرًا، وشدد على أن يتم بدء الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية بعد استكمال الجودة المنشودة من هذه التجربة؛ وفقًا للنموذج اليابانى؛ كما وجه السيد الرئيس وزارة المالية بتقديم الدعم المادى للمشروع، لضمان نجاح هذه التجربة.

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وأضاف شوقى أنه من الضرورى استدامة الموارد المالية للمشروع، لاستمرارية هذه المدارس، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتكفل بكامل تكاليف بناء المدارس وتجهيزها، إضافة إلى مرتبات المعلمين ومكافآتهم، مؤكدًا أن القرض المقدم من الجانب اليابانى للدعم الفنى وتدريب المعلمين فقط.

ومن جانبه أبدى السفير اليابانى، اعتزازه بالتعاون مع الجانب المصرى، مؤكدًا أن هذا المشروع يحظى بالاهتمام والدعم من الجانبين، مضيفًا أنه لا بد من تكاتف الجهود والعمل المشترك، لتطوير المشروع إلى الأفضل بما يتماشى مع البيئة المصرية.

تناول الاجتماع مناقشة استعراض الجهود، التى تمت خلال الفترة الماضية، والخطوات التنفيذية للمرحلة القادمة؛ لتنفيذ التجربة اليابانية فى المدارس المصرية، ونظام القبول والسياسات لاختيار الطلاب، وآليات ومعايير أختيار المعلمين، والتجهيزات اللازمة لتلك المدارس.