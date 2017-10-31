رئيس الوزراء العراقي: سيتم دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم قريبا
رئيس الوزراء العراقي: سيتم دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم قريبا
08:26 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
بغداد - أ ش أ:
أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء أنه سيتم دفع رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة قريبا.
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن العبادي قوله، "سنتمكن قريبا من دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم كافة"، مؤكدا أن "هولاء هم مواطنين عراقيين ولا يوجد أي تمييز بين عراقي وآخر".
يذكر أن العبادي حذر، في وقت سابق اليوم، من شن تنظيم "داعش" لعمليات إرهابية في الأيام القادمة بعد القضاء عليه في مدينة الميدان بالموصل.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أنظار الأسد تتجه نحو أراضي الأكراد "المحتلة" بعد "درس كركوك"
-
العبادي: خلال أيام قليلة سنزف بشرى تحرير "القائم "
-
العبادي يحذر من شن مسلحي "داعش" عمليات إرهابية عقب طرده من الموصل
-
قيادي كردي: لن تُقام دولتنا قبل سقوط دولة من الأربع التي تقاسمت أرضنا
إعلان
إعلان