رئيس الوزراء العراقي: سيتم دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم قريبا

بغداد - أ ش أ:

أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء أنه سيتم دفع رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة قريبا.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن العبادي قوله، "سنتمكن قريبا من دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم كافة"، مؤكدا أن "هولاء هم مواطنين عراقيين ولا يوجد أي تمييز بين عراقي وآخر".

يذكر أن العبادي حذر، في وقت سابق اليوم، من شن تنظيم "داعش" لعمليات إرهابية في الأيام القادمة بعد القضاء عليه في مدينة الميدان بالموصل.