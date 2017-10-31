ترامب يعرب عن رغبته في تمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي بحلول عيد الشكر

واشنطن - أ ش أ:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في أن يتم تمرير مشروع القانون المتعلق بخطة الإصلاح الضريبي بحلول عيد الشكر؛ لكي يتمكن من التوقيع عليه بحلول عيد الميلاد المجيد.

ونفى ترامب - خلال اجتماع بالبيت الأبيض نقله تليفزيون قناة (سي إن إن) الأمريكية - أن تكون خطة الإصلاح الضريبي تستهدف الأغنياء، مشيرا إلى أن الإصلاح الضريبي يستهدف الطبقة المتوسطة ويسعى لخلق الوظائف عن طريق عودة عمل الشركات والأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب حول بعض اللوائح المتعلقة بالضرائب في بلاده: "سنرى تخفيفا إضافيا من اللوائح المريعة التي تقتل بلادنا"، لافتا إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن عودة عمل بعض الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن الديمقراطيين يرغبون في زيادة الضرائب وخلق العوائق، مشيرا إلى أن الجمهوريين لديهم روح عظيمة فيما يتعلق بمشروع قانون الإصلاح الضريبي وأنه لا يتوقع دعم الديمقراطيين.

وأضاف ترامب أنه سيتوجه إلى آسيا في غضون الأيام القليلة القادمة من أجل إحداث تقدم في الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيزور الصين وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام والفلبين التي تتمتع بأهمية استراتيجية ولم تحظ بالترحيب الكاف من قبل الإدارة الأمريكية السابقة.