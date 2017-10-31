9 صور ترصد موقع عملية "الثأر لشهداء الواحات"
9 صور ترصد موقع عملية "الثأر لشهداء الواحات"
08:10 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
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كتب – فتحي سليمان:
حصل "مصراوي" على صور لعملية "الثأر" من العناصر الإرهابية التي اشتبكت مع قوات الشرطة بالكيلو 135 في الواحات قبل أسبوعين.
وقالت مصدر أمني، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة على طريق الواحات، بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، ودمرت 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، وقضت على عدد كبير من العناصر الإرهابية.
وأضاف المصدر إلى أنه عقب استهداف مقاتلات القوات الجوية للعناصر الإرهابية، تم إنزال قوات برية بالتنسيق مع رجال العمليات الخاصة بعيدًا عن موقع العملية.
ولفت المصدر إلى أن القوات المشاركة في المأمورية نجحت في تحرير النقيب محمد الحايس.
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