أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

9 صور ترصد موقع عملية "الثأر لشهداء الواحات"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

9 صور ترصد موقع عملية "الثأر لشهداء الواحات"

08:10 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

  • عرض 9 صورة

    57ea8d5440.jpg

  • عرض 9 صورة

    07cfbbf158.jpg

  • عرض 9 صورة

    1d32a8707e.jpg

  • عرض 9 صورة

    25af0f2346.jpg

  • عرض 9 صورة

    e6f90694ae.jpg

  • عرض 9 صورة

    4257f6fd8c.jpg

  • عرض 9 صورة

    c5e66bda79.jpg

  • عرض 9 صورة

    68fd2160fd.jpg

  • عرض 9 صورة

    fc24f9459a.jpg

إعادة الألبوم

صور| عصام سلطان ينهي إضرابه عن الطعام بقضية

الألبوم التالى

صور| عصام سلطان ينهي إضرابه عن الطعام بقضية "فضّ رابعة"

كتب – فتحي سليمان:

حصل "مصراوي" على صور لعملية "الثأر" من العناصر الإرهابية التي اشتبكت مع قوات الشرطة بالكيلو 135 في الواحات قبل أسبوعين.

وقالت مصدر أمني، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة على طريق الواحات، بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، ودمرت 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، وقضت على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

وأضاف المصدر إلى أنه عقب استهداف مقاتلات القوات الجوية للعناصر الإرهابية، تم إنزال قوات برية بالتنسيق مع رجال العمليات الخاصة بعيدًا عن موقع العملية.

ولفت المصدر إلى أن القوات المشاركة في المأمورية نجحت في تحرير النقيب محمد الحايس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​مصدر: عثرنا على النقيب الحايس بالقرب من موقع اشتباكات "الكيلو 135"

    أخبار

  • ننشر أول كلمات للنقيب محمد الحايس

    أخبار

  • في "مهمة الثأر للشهداء".. ماذا وجدت الداخلية في عملية "الخارجة - أسيوط"؟

    أخبار

  • وزارة الداخلية تكشف تفاصيل "عملية الفجر" بطريق الخارجة أسيوط

    أخبار

إعلان

c784d1ae99.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"