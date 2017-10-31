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الانتهاء من طباعة كتاب "المُزهر في التعريف بجامعة الأزهر"

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مصراوي Masrawy

الانتهاء من طباعة كتاب "المُزهر في التعريف بجامعة الأزهر"

08:14 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

جامعة الأزهر

القاهرة - (أ ش أ):​

انتهت جامعة الأزهر من طباعة كتابها (المُزهر في التعريف بجامعة الأزهر) الذي أعده حسام شاكر المدرس المساعد بكلية الإعلام ككتاب يضم معلومات عن تاريخ جامعة الأزهر ومراكزها البحثية ومدنها الجامعية وخدماتها التي تقدم للمصريين وللوافدين بمرحلتي الإجازة العالية والدراسات العليا.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، إن هذا الكتاب يعد وثيقة للتعريف بالجامعة حيث تضمن معلومات عن تاريخ كل كلية ونظام الدراسة فيها وأقسامها العلمية والشهادات التي تمنحها إضافة للخدمات التي تقدمها للمصريين والوافدين وذوي الاحتياجات الخاصة بمرحلتي الإجازة العالية والدراسات العليا، وسيكون امتدادا لعدة كتب يعكف أبناء الجامعة على إعدادها لتوضيح أنشطتها وخدماتها، مشيرا إلى أن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي تحدثت عن الجامعة بصورة شاملة.

وقدم المحرصاوي في مقدمته للكتاب الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لدعمِه الدائمِ للجامعة، وحرصِه على أنْ تكونَ في أبهى حُلَّة ولجريدة (صوت الأزهر) التي تكفلت بطبع هذا الكتاب، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعه على مكتبات الجامعة ومديري الإدارات وبعض السفارات ووسائل الإعلام.

يذكر أن الكتاب أشرف عليه فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق ، عضو مجمع البحوث الإسلامية ، وقدم له فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وفضيلة الدكتور أحمد حسني نائب رئيس الجامعة السابق وجاء في 193 صفحة متضمنا أبواب خاصة بكليات الجامعة البنين والبنات وفرعيها بالوجهين البحري والقبلي، وأخرى عن المراكز البحثية، والمدن الجامعية، والوافدين، والمكفوفين، والمستشفيات التعليمية والطلابية والمستشفى التخصصي والهيكل التنظيمي للجامعة.

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Asha

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