مصر تدين قصف مدينة درنة الليبية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادرعن وزارة الخارجية، القصف الذي تعرضت له مدينة درنة الليبية، أمس الإثنين والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين أبرياء.

وقدمت مصر التعازي لأسر وأهالي الضحايا، وللقيادات السياسية والشعبية الليبية.

وكان قد قُتل 17 شخصاً وأُصيب 30 آخرون، في قصف جوي نفّذه طيران مجهول، الاثنين، على مواقع بمدينة درنة شرقي ليبيا، بحسب مصادر مطلعة في المدينة.

ويسيطر على المدينة "مجلس شورى مجاهدي درنة"، منذ طرده تنظيم الدولة منها، عام 2015.