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٣٠ ديسمبر بدء امتحانات الفصل الأول بجامعة المنوفية

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مصراوي Masrawy

٣٠ ديسمبر بدء امتحانات الفصل الأول بجامعة المنوفية

08:02 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

٣٠ ديسمبر بدء امتحانات الفصل الأول بجامعة المنوفية

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر مجلس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أن تكون مواعيد نهاية الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي يوم ٢٨ ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الامتحانات للتعليم النظامي يوم السبت ٣٠ ديسمبر وتنتهي الخميس ١٨ يناير.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية السابق وعضو المجلس من الخارج، ونواب رئيس الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة وأمين عام الجامعة.

كما وافق المجلس على بدء امتحانات التعليم المفتوح السبت ٢٠ يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين من السبت ٢٠ يناير وإلى الخميس ١ فبراير المقبل.

وتقرر أيضًا بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ٣ فبراير المقبل، على أن تكون نهايته الخميس ٢٤ مايو ٢٠١٨، وتبدأ امتحاناته في الفترة من السبت ٢٦ وإلى الخميس ٢١ يونيه، وامتحانات الدور الثاني السبت ١ سبتمبر ٢٠١٨ لكليات الجامعة ومعاهدها على حسب اللائحة الداخلية لكل كلية.​

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