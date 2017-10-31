إعفاء مدير طوارئ مستشفى الواسطى المركزي من منصبه

بني سويف ـ مصراوي:

قرر وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الدكتور عبد الناصر حميدة، إعفاء مدير الطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، من منصبه للقصور في الأداء.

جاء ذلك وفقًا لنتائج لجنة من مديرية الصحة في بني سويف، بقيادة الدكتورة دعاء الروبي مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، وإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي بالمديرية، والتي تابعت اليوم الثلاثاء سير العمل بالمستشفى.

وكشفت اللجنة عدم التزام الأطباء والعيادات والاستقبال بالزي الرسمي، ووجود بعض الأعطال ببعض الأجهزة، والتي تم سحبها للصيانة، وذلك إلى جانب الازدحام بقسم الأطفال، حيث تمت الاستعانة بغرفة تابعة لقسم الأطفال لتسع ٣ أسرة.​