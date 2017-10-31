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سيف زاهر: موقف طاهر من القيعي يؤكد عظمة الأهلي (فيديو)

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سيف زاهر: موقف طاهر من القيعي يؤكد عظمة الأهلي (فيديو) سيف زاهر: موقف طاهر من القيعي يؤكد عظمة الأهلي (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي سيف زاهر، إن موقف عدلي القيعي، مدير التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي، المساند لمحمود الخطيب، نجم القلعة الحمراء السابق، والمرشح على رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، الذي يعبر عنه خلال برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، يؤكد عظمة هذا الكيان.

وأضاف «زاهر»، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يقدمه على قناة ON sport، أن حرية الرأى التي يحرص عليها المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأحمر الحالي، مع موقف القيعي، تعد شيئًا محترمًا وعظيمًا للغاية، ويحسب له.

وتابع، أن تلك الخطوة توضح قيمة جميع الرموز داخل النادي الأهلي، وتعطي درسًا للجميع في كيفية إدارة الخلافات في وجهات النظر دون أى تجاوزات.

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التحرير

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