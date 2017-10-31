ننشر أول صورة للنقيب الحايس عقب تحريره

كتب - فتحي سليمان:

حصل مصراوي على أول صورة للنقيب محمد الحايس عقب تحريره بمنطقة الواحات.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن مكان العثور على "الحايس" ليس ببعيد عن موقع حادث الكيلو 135 الذي وقع قبل 11 يومًا، وأسفر عن استشهاد 16 ضابطا ومجندا، إضافة للدليل.

وأشار المصدر إلى أنه عقب استهداف مقاتلات القوات الجوية للعناصر الإرهابية، وتدمير 3 عربات دفع رباعي، تم إنزال قوات برية بالتنسيق مع رجال العمليات الخاصة بعيدًا عن موقع العملية، وتمكنت من تحرير النقيب محمد الحايس.

وهاجمت القوات الجوية منطقة اختباء العناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة على طريق الواحات، بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، ودمرت 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، وقضت على عدد كبير من العناصر الإرهابية، حسب بيان المتحدث العسكري.

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