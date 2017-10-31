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العبادي: خلال أيام قليلة سنزف بشرى تحرير "القائم "

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مصراوي Masrawy

العبادي: خلال أيام قليلة سنزف بشرى تحرير "القائم "

07:45 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي،مساء اليوم الثلاثاء، انه خلال أيام قليلة سنزف بشرى تحرير مدينة القائم من سيطرة تنظيم داعش غربي العراق.

وأضاف للصحفيين في مقر العراقية "نحذر من قيام الإرهابيين بعمليات جبانة بعد القضاء عليهم في الميدان، ومازالت هناك مشاكل تجنيد الإرهابيين وفكرهم المنحرف، وأن خلق مصالح بين الدول يخفف بشكل كبير من النزاعات".

وأضاف "أن وسائل إعلام إقليم كردستان حرضت بشكل واضح على قتل القوات الاتحادية وهذه جريمة حرب، وأن تحريض القنوات الكردية غير مقبول، واليوم هناك من يحاول إعادة خطاب الكراهية الذي أدى إلى دخول داعش قبل سنوات".

وأكد رئيس الوزراء العراقي "أن القوات الاتحادية انتشرت في كافة المناطق المتنازع عليها وسنتمكن قريبا من دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم كافة".

كان العبادي قد أعلن يوم الخميس الماضي انطلاق عملية تحرير مناطق أقصى غربي العراق ، منها القائم، وهي آخر المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في العراق.

 

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