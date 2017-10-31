الرئيس التشيكي يكلف الملياردير أندريه بابيش بتشكيل حكومة جديدة

براغ - أ ش أ:

كلف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، الملياردير أندريه بابيش بالعمل على تشكيل حكومة جديدة بعد تحقيق حزبه "نعم" الشعبوي فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية.

وحصد حزب "أنو" أو "حزب المواطنين الساخطين" 78 مقعدا داخل الغرفة الأدنى من البرلمان في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

بينما حصدت ثمانية أحزاب ومجموعات أخرى مقاعد داخل البرلمان؛ تضم الحزب المناوئ للهجرة وللاتحاد الأوروبي "الحرية والديمقراطية المباشرة" الذي حل في المرتبة الرابعة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه لم توافق أي من الأحزاب على تأسيس حكومة ائتلافية مع "أنو" نظرا إلى أنهم يعتبرون الملياردير بابيش غير مناسب لقيادة حكومة، على خلفية مواجهته لاتهامات بالفساد تتصل بمساعدات الاتحاد الأوروبي.

وقال بابيش إنه يسعى إلى تشكيل حكومة أقلية من "أنو" بمعاونة الخبراء المستقلين.

ويتطلب تشكيل أية حكومة جديدة الحصول على تصويت بالثقة داخل البرلمان.