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جامعة المنوفية تخفض رسوم الطلاب العراقيين بكلية الطب

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جامعة المنوفية تخفض رسوم الطلاب العراقيين بكلية الطب

07:31 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

جامعة المنوفية تخفض رسوم الطلاب العراقيين بكلية الطب

مجلس جامعة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق مجلس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، على الطلب المقدم من الطلاب العراقيين الوافدين في كلية الطب لتخفيض الرسوم الدراسية بسبب الظروف الاقتصادية التي تعانيها بلدهم، وأدت إلى عدم قدرتهم على دفع الرسوم الدراسية المقررة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية السابق وعضو المجلس من الخارج، ونواب رئيس الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة وأمين عام الجامعة.

وفي السياق، وافق المجلس على تعديل الخطة الخمسية للعام الجامعى 2018/2019 لقسمي إدارة المنزل والمؤسسات والاقتصاد المنزلي والتربية بإضافة معيد إلى الخطة طبقًا لاحتياجات الكلية.​

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