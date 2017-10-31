الجانب المظلم من حياة «كيفين سبيسي».. نشأ في كنف أب يغتصب ابناءه

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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، تصريحات حصرية لـ"راندال فاولر" الشقيق الأكبر ليسبيسي، وتحدث فيها عن طفولته، التى عاشها فى كنف والد منحرفًا ساديًا، يغتضب ابنه الأكبر.

حيث أكد الأخ الأكبر لـ"كيفين سبيسي" لـ"ديلي ميل"، أن الأم كانت على علم بممارسات زوجها المنحرفة تجاهه، لكنها لم تفعل شيئا لانتشاله من براثن الأب.

"راندل فاولر"، البالغ من العمر 62 عامًا، ويعمل سائق سيارة ليموزين، قال عن أخيه الأصغر كيفين سبيسي: "كان يخرج من المنزل ليتخلص من تلك التعاسة"، وأشار إلى أنه لجأ إلى العمل هربًا من المشاكل.

أضاف "فاولر"، أنه حظي بتربية وحشية، واصفًا أباه بـ"المنحرف"، الذى حمل أفكارًا يمينية متطرفة، حيث انضم إلى حزب نازي في أمريكيا، قائلا: "حتى إنه حلق شاربيه ليصبح شبيها بأدولف هيتلر".

تحدث الأخ الشقيق لنجم هوليوود الشهيرعن الطفولة المزرية، التي عاشها مع أخويه في مقابلة مع "ديلي ميل" تعود إلى عام 2004، قال فيها إنه لم ينجب أطفالا، خشية أن يرثوا صفات الافتراس الجنسي من والده.

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يذكر أن الممثل الأمريكي أنتوني راب، وجه الأسبوع الماضي اتهامًا لـ"سبيسي" بأنه قد تحرش به جنسيًا عام 1986، عندما كان فى عمر 14، وسارع سبيسي إلى الاعتراف في تغريدة على "تويتر" تضمنت أنه مصدوم بشدة من سماع رواية راب للواقعة، التي قال إنه لا يتذكرها، وأنه مدين لراب باعتذار شديد، عما قال إنه سلوك غير لائق بشدة تحت تأثير السكر، كما اعترف سبيسي لأول مرة بأنه مثلي الجنس.

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