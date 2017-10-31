«بعد رفضه تقبيلها على الشاشة».. ابنة عادل إمام تثير ضجة على السوشيال ميديا

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أثارت نجلة الفنان عادل إمام، سارة عادل إمام، ضجة على مواقع السوشيال ميديا "فيسبوك وتويتر"، بعد ظهورها في زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة.

حيث حرص ابنا عادل إمام، وهما محمد إمام ورامي إمام على حضور حفل الزفاف، كما ظهرت أيضًا سارة عادل إمام مع زوجها في الحفل بشكل جديد ومختلف عما سبق.

وبدت سارة وقد خسرت كثيرًا من وزنها، حيث كانت قد ظهرت العام الماضي، بوزن زايد قبل فترة ضمن برنامج "نعم أنا مشهور"، في حلقة والدها عادل إمام، وبدت قريبة الشبه بوالدتها، والتقطت بعض الصور لها مع النجمة ليلى علوي، وعلى ما يبدو أنها تتمتع بعلاقة طيبة مع أسرة المخرج عمرو عرفة، لحرصها على حضور زفاف ابنه في ظهور نادر لها.

الغريب في الأمر، أن بعض الحاضرين في الحفل يقدمونها على أنها زوجة رجل الأعمال أحمد مقبل، التي تزوجته منذ 13 عامًا، ولم ينتبه أحد لكونها ابنة زعيم الكوميديا الفنان عادل إمام.

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يعاد إلى الأذهان تصريحات الفنان عادل إمام، في عام 2010، لأحد المواقع الصحفية، التي أثارت جدلًا واسعا، حيث قال إنه يرفض تمامًا عمل ابنته في مجال الفن، لأن عاداتهم الأسرية تمنع هذا الأمر، موضحا أنه لن يكون سعيدًا أبدا بأن تقدم ابنته مشاهد رومانسية على شاشة السينما، وبالتالي منعها منعًا باتًا من التفكير في احتراف تلك المهنة.



وتابع: "أنا من الحلمية، وأساسا من المنصورة، ماينفعش أقعد وأشوف بنتي حد بيبوسها في المشهد، ثم أقول لها بعد انتهاء المشهد الله البوسة حلوة".

غضب الكثير من الفنانات من تصريح إمام، ورفضه ظهور ابنته، وقالت الفنانة نادية لطفي: "طيب لو عايز يمنع بنته إنها تشتغل بالفن.. يقطع رقبتها.. ولو عايز يدبحها يدبحها.. هو حر يعمل اللي هو عايزه، ملناش دعوه برأيه".

وقالت دلال عبد العزيز: "بنته أصلًا مش غاوية فن عشان يقبل أو يرفض"، وردت هالة صدقي: "مفيش عمل فني هيشتغل فيه رجالة بس، ومفروض لو عادل شايف بنته موهبة يساندها ويقف معاها".

واعترضت الفنانة يسرا على رأي عادل، موضحة أنها تحترم جميع الآراء، لكن ابنة الفنان عادل إمام لم ولن تدخل مجال السينما نهائيا.