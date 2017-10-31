«الشاعري» سبب انطلاقه ولحّن لـ«الهضبة».. 10 معلومات عن محمد رحيم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجه الملحن والمطرب محمد رحيم الشكر إلى متابعيه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بعد إدراجه ضمن قائمة أفضل 10 ملحنين في العالم، وكتب رحيم: "تهنئة خاصة لكل جمهوري الحبيب في مصر والوطن العربي لإدراج اسمي في الموسوعة العالمية السنوية كأحد أشهر وأهم 10 ملحنين محترفين في العالم صدروا أعمالهم لكل الدول وتم ترجمتها لعده لغات أجنبية على مدار 20 سنه الحمد لله". ويستعرض موقع "التحرير لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها كثيرون عن "رحيم"

1- ولد في 9 ديسمبر 1979.

2- الأورج أول آلة موسيقية لعب بها، وأهدته إياها والدته لتشعره بحبها له من خلال مساعدته في إشباع هوايته.

3- بدأ مسيرته الفنية من كلية التربية الموسيقية، عندما التقي الفنان حميد الشاعرى فى ندوه نظمتها إدارة الكلية، واتفق الشاعري مع رحيم على الحضور إلى الاستوديو حتى يستمع لألحانه.

4- أغنية "غلاوتك" أول عمل فني يقدمه للهضبة عمرو دياب.

5- بعد نجاح "غلاوتك" أعجب الهضبة بأعماله، فتعاونا معا في أغانٍ كثيرة من بينها "لو عشقاني" و"حكايتك إيه".

شاهد أيضا

6- تعاون مع عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة نانسي عجرم الذي لحن لها أغنية "الدنيا حلوة" و"ابن الجيران"، وأيضا الفنان هشام عباس ومحمد منير والفنانة إليسا.



7- شهد عام 2008 تغيرًا في حياة "رحيم" حيث اتجه إلى الغناء.

8- "كام سنة" أول ألبوم لـ"رحيم" وتضمن 8 أغانٍ منهم أغنية "رحيمو".

9- "عارفة" أغنية "رحيم" الأولى التى تم تصويرها فيديو كليب.

10- تجاوزت أعماله الـ900 لحن، ما بين أعمال غنائية لنجوم، وتترات مسلسلات درامية.