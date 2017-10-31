أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

«الشاعري» سبب انطلاقه ولحّن لـ«الهضبة».. 10 معلومات عن محمد رحيم

Google+ Print
«الشاعري» سبب انطلاقه ولحّن لـ«الهضبة».. 10 معلومات عن محمد رحيم «الشاعري» سبب انطلاقه ولحّن لـ«الهضبة».. 10 معلومات عن محمد رحيم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه الملحن والمطرب محمد رحيم الشكر إلى متابعيه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بعد إدراجه ضمن قائمة أفضل 10 ملحنين في العالم، وكتب رحيم: "تهنئة خاصة لكل جمهوري الحبيب في والوطن العربي لإدراج اسمي في الموسوعة العالمية السنوية كأحد أشهر وأهم 10 ملحنين محترفين في العالم صدروا أعمالهم لكل الدول وتم ترجمتها لعده لغات أجنبية على مدار 20 سنه الحمد لله". ويستعرض موقع "التحرير لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها كثيرون عن "رحيم"

1- ولد في 9 ديسمبر 1979.

2- الأورج أول آلة موسيقية لعب بها، وأهدته إياها والدته لتشعره بحبها له من خلال مساعدته في إشباع هوايته.

3- بدأ مسيرته الفنية من كلية التربية الموسيقية، عندما التقي الفنان حميد الشاعرى فى ندوه نظمتها إدارة الكلية، واتفق الشاعري مع رحيم على الحضور إلى الاستوديو حتى يستمع لألحانه.

4- أغنية "غلاوتك" أول عمل فني يقدمه للهضبة .

5- بعد نجاح "غلاوتك" أعجب الهضبة بأعماله، فتعاونا معا في أغانٍ كثيرة من بينها "لو عشقاني" و"حكايتك إيه".

شاهد أيضا

6- تعاون مع عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة نانسي عجرم الذي لحن لها أغنية "الدنيا حلوة" و"ابن الجيران"، وأيضا الفنان هشام عباس ومحمد منير والفنانة إليسا.


7- شهد عام 2008 تغيرًا في حياة "رحيم" حيث اتجه إلى الغناء.

8- "كام سنة" أول ألبوم لـ"رحيم" وتضمن 8 أغانٍ منهم أغنية "رحيمو".

9- "عارفة" أغنية "رحيم" الأولى التى تم تصويرها كليب.

10- تجاوزت أعماله الـ900 لحن، ما بين أعمال غنائية لنجوم، وتترات مسلسلات درامية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

السفيرة عزيزة - محمد عبد العزيز..خطاط مصري يحي الحروف ويحكي قصصها في رسوماته

السفيرة عزيزة - محمد عبد العزيز..خطاط مصري يحي الحروف ويحكي قصصها في رسوماته

ملاعب ONsport - جولة في أهم الأخبار المصرية والعربية الرياضية - الأربعاء 01 نوفمبر 2017

ملاعب ONsport - جولة في أهم الأخبار المصرية والعربية الرياضية - الأربعاء 01 نوفمبر 2017

تفاصيل اختفاء رجل أعمال مصري بجنوب أفريقيا وأسرته: "محدش عارف مكانه"

تفاصيل اختفاء رجل أعمال مصري بجنوب أفريقيا وأسرته: "محدش عارف مكانه"