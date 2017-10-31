محافظ البنك المركزي: مصر السادس عالميا في نمو الناتج القومي

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قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المصري شهد دفعة كبيرة من خلال السياسات الإصلاحية الأخيرة، مؤكدًا أن مصر سادس دولة في العالم من حيث ارتفاع نسبة النمو في الناتج القومي.

وأضاف عامر خلال مشاركته في أعمال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي حول الشمول المالي، أن الأوضاع النقدية في مصر أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل 2010، مشيرًا إلى أنه رفض مساعدات من أطراف كثيرة قبل بدء برنامج الإصلاح لانها كانت بشروط.

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وذكر أن الأوضاع السياحية في مصر تغيرت تماماً، فرغم وجود تحفظات من الناحية السياسية من قبل بعض الدول، إلا أنها حققت في الثلاثة أشهر الماضية أرقام تزيد عن أرقامها فى 2010 .