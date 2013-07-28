"وفد أسيوط" ينعى أبناء المحافظة من ضحايا أحداث المنصة

نعى شباب حزب الوفد بمحافظة أسيوط فى بيان لهم مساء اليوم الأحد شباب أسيوط الذين سقطوا فى أحداث المنصة وكل الشباب المصرى الذين سقطوا.

وقال محمود معوض نفادى القيادى ب"شباب الوفد" فى البيان: "إننا ندين كافة أشكال العنف والاستخدام المفرط للقوة ونطالب بتحقيق فورى فى الأحداث وإعلان نتائجه للشعب فى أقرب وقت كما أنه لدينا تحفظات عديدة على أداء وزير الداخلية الحالى واستمراره فى الحكومة الجديد" مؤكداً على حرمة الدم المصرى ومسئولية الحكومة بالحفاظ على أرواح الأبرياء والقبض على المجرمين وقال نفادى إننا نتوجه بخالص العزاء لأسر الضحايا وخاصة أسرهم بمحافظة أسيوط، وأننا نناشد أشقاؤنا العقلاء من شباب تيار الإسلام السياسى أن لا يزج بهم فى معركة الخاسر الوحيد فيها الوطن وأن المعركة الحقيقية بالنسبة لقياداتهم هى السلطة وليس للشريعة الإسلامية علاقة بالأمر من قريب أو من بعيد، وإذ نطالبهم بعدم حمل السلاح والتحلى بخلق الإسلام ونبذ العنف مؤكدا على أن الوطن يسع الجميع وأننا ندعوهم مجددا للبدء معنا فى بناء الوطن حتى تستعيد مصر ريادتها لانه لا مجال للرجوع لما قبل 30 يونيو فالشعب خرج بالملايين عدة مرات وقال كلمته وقضى الأمر، وأن شباب الوفد بأسيوط متمسك مع الملايين من شباب مصر بتحقيق اهداف ثورة 25 يناير على اعتبار30 يونيو تصحيح مسار لثورة يناير وبالتالى فإن خلافنا الأول مع نظام مبارك الفاسد الذى لم يحاكم العديد من رموزه إلى الآن وخرج غيرهم لعدم ثبوت أدلة ضده وخلافنا الثانى مع جماعة الإخوان الإرهابية التى حرض بعض رموزها على القتل فلن ينسينا خلافنا الثانى فساد نظام مبارك وبطشه مؤكدين على ضرورة تحقيق أهداف ثورة يناير ومحاكمة المتورطين من النظامين- الوطنى والإخوان- وأنه لا عودة لما قبل 25 يناير أو ما قبل 30 يونيو وأننا نراهن على وعى الشعب المصرى واتجاهه نحو دولة مدنية متقدمة.