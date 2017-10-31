الزراعة: الأردن حظرت البطاطس المصرية بسبب «العفن البني»

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قال المتحدث الرسمي باسم زارة الزراعة، الدكتور حامد عبد الدايم، اليوم الثلاثاء، إن البطاطس المصرية تعد المحصول التصديري الأول للدول العربية والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وعن رفع مملكة الأردن الهاشمية الحظر عن المحاصيل المصرية، علق عبد الدايم، خلال لقائه مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي»: «الحظر الأردني لمحصول البطاطس كان بسبب العفن البني، وتم حل هذا الأمر، أما باقي المحاصيل الآخرى المشكلة تكمن في بقايا المبيدات الحشرية العالقة بها».

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ويذكر عن عدد من الدول العربية رفعت مؤخرًا الحظر المفروض على بعض المحاصيل الزراعية، بعد أن قدمت الحكومة المصرية الضمانات كافة التي تضمن مطابقة هذه المحاصيل للمعايير الموضوعة من قبل هذه الدول، وكان آخرها المملكة الأردنية.