صور| عصام سلطان ينهي إضرابه عن الطعام بقضية "فضّ رابعة"

كتب وتصوير – علاء أحمد:

أنهى عصام سلطان، المحامي المحبوس بقضية "فضّ اعتصام رابعة" إضرابه عن الطعام خلال جلسة اليوم الثلاثاء، والتي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد.

وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة، إنهاء "سلطان" للإضراب وتناوله الطعام والشراب منذ أمس الاثنين، واطمأنت كذلك على مدى تحسن حالته الصحية.

كان المحامي عصام سلطان تعرض للإغماء داخل القفص بجلسة 24 أكتوبر على خلفية قراره بالإضراب عن الطعام، الأمر الذي استدعى قرارا من المحكمة بانتداب طبيبًا للكشف عليه.

ويُحاكم بقضية "فضّ رابعة" 739 متهمًا أبرزهم مرشد الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان.

كانت النيابة قررت في أغسطس 2015 إحالة المتهمين للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".