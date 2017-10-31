السفير الإسرائيلي يزور ضريح أبو حصيرة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

زار ديفيد جوفرين سفير إسرائيل لدى مصر، اليوم الثلاثاء، ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، في قرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ولم تصدر تصريحات دبلوماسية رسمية تحدد هدف أو سبب الزيارة القصيرة التي لم تتجاوز مدتها 30 دقيقة، غادر بعدها موكب السفير عائدًا إلى مقر السفارة بالقاهرة .

وكانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، أصدرت حكمًا بتاريخ 29 ديسمبر 2014، بإلغاء الاحتفالات السنوية بمولد أبو حصيرة اليهودي نهائيًا لمخالفتها النظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الخاص بأثريته، مع إلزام وزير الآثار الحالي بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية، مع نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية الرسمية وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك القرار بإيداع الترجمة المعتمدة من الحكم الوثيقة والسند في الإبلاغ.​