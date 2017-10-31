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قائد أمريكي يكشف الأعداد الحقيقة لجنود الولايات المتحدة في سوريا

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مصراوي Masrawy

قائد أمريكي يكشف الأعداد الحقيقة لجنود الولايات المتحدة في سوريا

07:30 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

قائد أمريكي يكشف الأعداد الحقيقة لجنود الولايات المتحدة في سوريا

جنود الولايات المتحدة في سوريا

كتب – محمد الصباغ:

قال قائد عسكري بارز في الولايات المتحدة الأمريكية إن عدد القوات الأمريكية على الأرض في سوريا بلغ 4 ألاف مقاتل، وهو الرقم الذي يتعارض بشكل كبير مع الرقم الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد .

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الثلاثاء عن الجنرال جيمس بي جارارد، قائدة وحدة العمليات الخاصة المسئولة عن القضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق، الرقم المفاجئ خلال إيجاز صحفي عبر الأقمار الصناعية من بغداد لصحفيي البنتاجون.

وحينما طُلب من جارارد التأكيد على هذا العدد، اعترض الحوار المتحدث باسم البنتاجون وأصر على أن العدد هو فقط 503 كما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه لا يتضح ما إذا كان العدد الذي أعلنه القائد الأمريكي قد ذكره بالخطأ أم أنه العدد الفعلي، مما يزيد التكهنات حول الأعداد الحقيقية والمتاحة للقوات الأمريكية التي تنشط في سوريا. ولم يوافق أي من المتحدث باسم البنتاجون أو قائد التحالف بقيادة أمريكية في بغداد على توضيح الأمر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت منذ فترة أن قوات لها على الأرض تشارك في عمليات تحرير مدينة الرقة في سوريا من تنظيم داعش. وذكرت أن مئات من القوات الأمريكية الإضافية بينهم قوات قوات من العمليات الخاصة، انتقلت إلى سوريا من أجل دعم الحلفاء في قبل اقتحام المدينة التي أعلنها تنظيم داعش عاصمة له.

وأعلن البنتاجون أن هناك 5200 جندي أمريكي في العراق، لكن بحسب الصحيفة، يبدو أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

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