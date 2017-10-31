العبادي يحذر من شن مسلحي "داعش" عمليات إرهابية عقب طرده من الموصل

بغداد - أ ش أ:

حذر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، من شن تنظيم داعش عمليات إرهابية في الأيام القادمة بعد القضاء عليه في مدينة الميدان بالموصل.

وقال العبادي - في تصريحات صحفية أوردتها وكلة أنباء الإعلام العراقي (واع): "نحذر من قيام تنظيم داعش بأعمال إرهابية بعد القضاء عليهم في الميدان بالموصل"، فيما شدد على زيادة الوعي والحذر خلال أربعينية الامام الحسين.

وأضاف العبادي "سنعلن عن تحرير مناطق غرب الأنبار خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى وجود مشكلات تتمثل بتجنيد الإرهابيين وفكرهم المنحرف، كما أكد على ضرورة محاربة الأفكار المتطرفة.