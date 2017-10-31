وزير خارجية كازاخستان يعلن موعد انعقاد الجولة الثامنة من محادثات أستانا

أستانا - أ ش أ:

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف، أن الجولة الثامنة من محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية ستعقد في النصف الثاني من ديسمبر القادم، مؤكدا نجاح الجولة السابعة في تثبيت مناطق خفض النزاع والعنف.

وقال عبد الرحمنوف، في مؤتمر صحفي في ختام محادثات أستانا بشأن سوريا مساء اليوم الثلاثاء، إن المشاركين في مؤتمر أستانا بشأن الأزمة السورية يؤكدون ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأكد وزير الخارجية الكازاخستاني، أن الحل العسكري لن يساعد في دفع الأزمة السورية ويجب البحث عن حلول سياسية، مشيدا بدور الدول المشاركة في الحفاظ على أمن واستقرار سوريا.

ولفت إلى أن تخفيف مستوى أعمال العنف في سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق معينة يساعد على استمرار المفاوضات ونجاحها، مؤكدا أن هناك تقدما كبيرا في مكافحة الارهاب والقضاء على داعش والجماعات المتطرفة الأخرى.

وِشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على هذه المجموعات في مناطق تخفيف أعمال العنف في سوريا وخارجها، لافتا إلى ضروة توفير الأجواء لإقامة حوار وطني سوري.

وأشار عبد الرحمنوف إلى ضرورة أن يتم تبادل الأسرى بين النظام والمعارضة من أجل تثبيت الثقة بين الطرفين، مشددا على ضرورة دخول المساعدات إلى سوريا وتأمين الطرق اللازمة لذلك.

وأوضح أن إيران وتركيا وروسيا أكدوا خلال مفاوضات أستانا "الجولة السابعة" على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنهاء الأزمة السورية والعمل على نجاح هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن كازاخستان مشارك أساسي في هذه المفاوضات وتسعى إلى إنهاء الأزمة وتدعم مفاوضات أستانا وجنيف.