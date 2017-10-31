الصين تشدد إجراءات الحجر الصحي لمنع دخول الطاعون بعد ظهوره في دول أفريقية

بكين - أ ش أ:

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بتشديد إجراءات الحجر الصحي، لمنع دخول الطاعون إلى البلاد، بعد أن رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى التأهب وأصدرت تحذيرات من هذا الوباء الذي تسبب فى وفاة 102 شخص في مدغشقر، وظهر في تسع دول أفريقية أخرى، من بينها جنوب أفريقيا وتنزانيا وكينيا.

وقالت الإدارة العامة الصينية للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي في بيان رسمي، أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تشمل تعزيز الحجر والتفتيش الصحي وتكثيف برامج التوعية الصحية.

وقالت إنها ستتابع عن قرب تطورات الأوضاع بالنسبة لانتشار الوباء في مدغشقر والدول الأخرى الواقعة في جنوب شرق أفريقيا.

كانت منظمة الصحة العالمية أكدت، في التاسع عشر من أكتوبر الجاري، وجود 1,297 حالة طاعون فى مدغشقر منذ تفشى المرض هناك مطلع أغسطس الماضي.

وقالت المنظمة إن 846 حالة تم تشخيصها على أنها طاعون رئوي، وهو النوع الأكثر فتكا الذي يمكن أن ينتشر من إنسان إلى إنسان.