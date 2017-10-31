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رئيس البرلمان اللبناني: أنقذنا البلاد من الفراغ الرئاسي

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان اللبناني: أنقذنا البلاد من الفراغ الرئاسي

07:21 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

رئيس البرلمان اللبناني: أنقذنا البلاد من الفراغ الرئاسي

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

بيروت - (د ب أ)

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء أمام وفد برلماني أوروبي، برئاسة ماريزا ماتياس، إن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها على أساس النظام النسبي للمرة الأولى.

وقال بري، خلال استقباله الوفد البرلماني الأوروبي بعد ظهر اليوم، وفقا لمصدر رسمي، إن "لبنان في طريقه إلى الانتخابات النيابية في موعدها على أساس النظام النسبي لأول مرة"، مؤكداً على أهمية هذه الانتخابات "ودورها في حماية الاستقرار في لبنان وصونه".

وأضاف بري ان "هذا المجلس رغم تمديد ولايته أنقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي".

وأعلن رئيس مجلس النواب أن "أهم مساعدة يمكن أن تقدمها أوروبا للبنان لمواجهة مشكلة النازحين السوريين ،هي التسريع في الحل السياسي في سوريا"، مشيداً بالمشاركة الأوروبية الفاعلة في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" .

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل، على أساس النظام النسبي.

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مصراوي Masrawy

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