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وزير التعليم يبحث تنفيذ المدارس اليابانية مع "الجايكا"

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم يبحث تنفيذ المدارس اليابانية مع "الجايكا"

07:23 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

كتبت-ياسمين محمد:

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا بحضور تكهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة وأعضاء هيئة التعاون الدولية اليابانية (جايكا)؛ لمتابعة تنفيذ تجربة اليابان فى المدارس المصرية، ومناقشة مجموعة من الإجراءات بشأن مشاركة الجانب الياباني في التعليم.

وأعرب شوقي في بداية الاجتماع عن تقديره للجانب الياباني لمساهمته الفعالة في مشروع المدارس المصرية اليابانية من خلال خبراتهم المتميزة في الأنشطة أو ما يسمى بأنشطة "التوكاستو"، مؤكدًا أن مشروع المدارس اليابانية جزء متكامل مع مشروع نظام التعليم الجديد.

تناول الاجتماع استعراض الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، والخطوات التنفيذية للمرحلة القادمة؛ لتنفيذ التجربة اليابانية في المدارس المصرية، ونظام القبول والسياسات لاختيار الطلاب، وآليات ومعايير اختيار المعلمين، والتجهيزات اللازمة لتلك المدارس.

وأكد وزير التعليم في بيان اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية يولي عملية تطوير النظام التعليمي اهتمامًا كبيرًا، وشدد على أن يتم بدء الدراسة في المدارس المصرية اليابانية بعد استكمال الجودة المنشودة من هذه التجربة، وفقًا للنموذج الياباني، كما وجه الرئيس وزارة المالية بتقديم الدعم المادي للمشروع لضمان نجاحه.

وأضاف أنه من الضرورى استدامة الموارد المالية للمشروع لاستمرارية هذه المدارس، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتكفل بكامل تكاليف بناء المدارس وتجهيزها، بالإضافة إلى مرتبات المعلمين ومكافآتهم، مؤكدًا على أن القرض المقدم من الجانب الياباني للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط.

من جانبه، أبدى السفير الياباني اعتزازه بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا على أن هذا المشروع يحظى بالاهتمام والدعم من الجانبين، مضيفًا أنه لابد من تكاتف الجهود والعمل المشترك؛ لتطوير المشروع إلى الأفضل بما يتماشى مع البيئة المصرية.

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