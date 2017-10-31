البحرية التونسية تنقذ مهاجرين على سواحل المتوسط
البحرية التونسية تنقذ مهاجرين على سواحل المتوسط
07:08 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
أرشيفية
تونس - أ ش أ:
أنقذت وحدة تابعة للبحرية التونسية 59 تونسيا، بعد أن تعرض قاربهم إلى عطل على بعد حوالي 100 كيلومتر من سواحل مدينة صفاقس جنوبي البلاد، أثناء محاولتهم الإبحار خلسة إلى السواحل الإيطالية.
وقالت وزارة الدفاع التونسية -في بيان اليوم الثلاثاء- إنه تم نقل هؤلاء المواطنين إلى القاعدة البحرية الرئيسة في صفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
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