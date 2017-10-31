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البحرية التونسية تنقذ مهاجرين على سواحل المتوسط

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مصراوي Masrawy

البحرية التونسية تنقذ مهاجرين على سواحل المتوسط

07:08 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

البحرية التونسية تنقذ مهاجرين على سواحل المتوسط

أرشيفية

تونس - أ ش أ:

أنقذت وحدة تابعة للبحرية التونسية 59 تونسيا، بعد أن تعرض قاربهم إلى عطل على بعد حوالي 100 كيلومتر من سواحل مدينة صفاقس جنوبي البلاد، أثناء محاولتهم الإبحار خلسة إلى السواحل الإيطالية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية -في بيان اليوم الثلاثاء- إنه تم نقل هؤلاء المواطنين إلى القاعدة البحرية الرئيسة في صفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

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