مسئول أمريكي: ترامب لن يزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
مسئول أمريكي: ترامب لن يزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
06:54 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سول - أ ش أ:
قال مسئول بارز في الحكومة الأمريكية،"إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل"، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئول.
وأضاف المسئول الأمريكي أن الرئيس ترامب سيزور قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في سول، ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.
كانت تكهنات قد أُشيعت بأن ترامب قد يزور الحدود الفعلية بين الكوريتين ليبعث رسالة إلى بيونج يانج، وسط تهديداتها النووية والصاروخية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
من هو الليبي الذي اعتقلته الكوماندوز الأمريكية في عملية خاصة؟
-
الإدارة الأمريكية تؤكد: ترامب لا يحتاج إلى تفويض جديد لمحاربة الإرهاب
-
صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب
-
بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية
إعلان
إعلان