مسئول أمريكي: ترامب لن يزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

سول - أ ش أ:

قال مسئول بارز في الحكومة الأمريكية،"إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يزور المنطقة منزوعة ‏السلاح بين الكوريتين خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل"، حسبما نقلت وكالة ‏أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئول.

وأضاف المسئول الأمريكي أن الرئيس ترامب سيزور قاعدة ‏عسكرية أمريكية رئيسية في سول، ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.‏

كانت تكهنات قد أُشيعت بأن ترامب قد يزور الحدود الفعلية بين الكوريتين ليبعث ‏رسالة إلى بيونج يانج، وسط تهديداتها النووية والصاروخية.‏