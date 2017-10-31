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مسئول أمريكي: ترامب لن يزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

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مصراوي Masrawy

مسئول أمريكي: لن يزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

06:54 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مسئول أمريكي: ترامب لن يزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

سول - أ ش أ:

قال مسئول بارز في الأمريكية،"إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يزور المنطقة منزوعة ‏السلاح بين الكوريتين خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل"، حسبما نقلت وكالة ‏أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئول.

وأضاف المسئول الأمريكي أن الرئيس ترامب سيزور قاعدة ‏عسكرية أمريكية رئيسية في سول، ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.‏

كانت تكهنات قد أُشيعت بأن ترامب قد يزور الحدود الفعلية بين الكوريتين ليبعث ‏رسالة إلى بيونج يانج، وسط تهديداتها النووية والصاروخية.‏

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مصراوي Masrawy

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