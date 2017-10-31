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الجيش اليمني يتصدى لمحاولة تسلل مليشيات الحوثي إلى مواقع للجيش

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يتصدى لمحاولة تسلل مليشيات الحوثي إلى مواقع للجيش

06:55 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الجيش اليمني يتصدى لمحاولة تسلل مليشيات الحوثي إلى مواقع للجيش

الجيش اليمني

عدن - أ ش أ:

تصدت وحدات من الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، لمحاولة تسلل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى مواقع للجيش في تبة كحيل بمحافظة الجوف، وكبدتها خسائر فادحة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش اليمني تصدى لمحاولة تسلل للمليشيات إلى مواقع الجيش في تبة كحيل بمنطقة صبرين في مديرية خب والشعف، وتمكن من قتل وإصابة 20 مسلحا، فيما شنت طائرات التحالف العربي غارات على تعزيزات المليشيات في مناطق المصلوب ومديرية اليتمة وجبال الاجاشر ودمرت أربعة أطقم وقتلت جميع من كانوا على متنهم.

وفي سياق متصل، أفاد الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة اليمنية عبد الله الأشرف اليوم بمقتل طفل جراء استهداف مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية الأحياء السكنية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف بصواريخ الكاتيوشا، بالإضافة إلى وقوع أضرار في الممتلكات.

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Asha

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