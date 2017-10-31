الأوقاف تفتتح 116 مسجدًا بـ 10 محافظات.. الجمعة
الأوقاف تفتتح 116 مسجدًا بـ 10 محافظات.. الجمعة
06:47 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 116 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، بمحافظات: سوهاج –جنوب سيناء – الدقهلية – الجيزة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – قنا – أسيوط – مرسي مطروح.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن خطتها لإعمار بيوت الله إحلالاً وتجديدًا وصيانة وفرشًا، سواء من خلال موازنتها أم مواردها الذاتية أم الجهود الذاتية التي تشجعها وترعاها الوزارة.
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