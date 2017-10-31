وزير الصحة يعرض على رئيس الحكومة خطة إنشاء المستشفيات
وزير الصحة يعرض على رئيس الحكومة خطة إنشاء المستشفيات
06:46 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان
كتب - محمد غايات:
عرض الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخطة الاستثمارية لإنشاء المستشفيات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة بوزير الصحة، اليوم الثلاثاء.
وقال "عماد الدين"، إن رئيس الوزراء وجه بالتركيز على المشروعات القومية والمستشفيات ذات الأولوية الأولى والتي تم تنفيذ أكثر من 70% منها، ثم المستشفيات التي تم تنفيذ 40% منها، موضحًا أن الأولوية ستكون للمستشفيات التي تقع في نقاط تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
وتتضمن المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي 5 محافظات: بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
وأوضح وزير الصحة أن رئيس الوزراء وافق على تعيين الدكتورة عزة العشماوي، أمينًا عامًا للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما عرض "عماد الدين" التشريع الجديد الذي تعكف وزارة الصحة على إعداده بالتعاون مع وزارة العدل؛ لتجريم زواج القاصرات.
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