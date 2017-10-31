وزير الصحة: لجنة لوضع المواصفات الفنية لمصنع "مشتقات الدم"
وزير الصحة: لجنة لوضع المواصفات الفنية لمصنع "مشتقات الدم"
06:42 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
الدكتور أحمد عماد راضي
كتب - محمد غايات:
أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، تشكيل لجنة برئاسته لوضع المواصفات الفنية والانتهاء من مشروع مصنع مشتقات الدم، على أن يصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك لاحقا.
وأوضح وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن هذا المصنع يلقى اهتمام رئيس الجمهورية، موضحا أنه تم مناقشة المؤشرات المالية الخاصة بشركة الأمصال والطعوم بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" والتي حققت لأول مرة ربحا.
وأوضح أنه تم مناقشة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات ضمن الحملة القومية لمقاومة الزيادة السكانية، وهو القانون الذي تعمل عليه وزارتي الصحة والعدل.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الصحة يعرض على رئيس الحكومة خطة إنشاء المستشفيات
-
وزير الصحة: تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي خلال أيام
-
الصحة: دراسة تعديل نظام "بوكسات الأدوية".. والقرار النهائي خلال أسابيع
-
مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحي الشامل.. ويحيله للبرلمان
إعلان
إعلان