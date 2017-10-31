"شوكان" لقاضي "فضّ رابعة": "أنا مصور.. أقعد 4 سنين في السجن ليه؟" – (فيديو)

كتب – علاء أحمد:

فيديو- أحمد حسين:

قال المصور الصحفي محمود عبد الشكور أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، الذي يُحاكم بقضية "فضّ اعتصام رابعة"، إنه تواجد في فض رابعة بعد دعوة الحكومة المصرية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتغطية الإعلامية.

وأضاف "شوكان"، أثناء كلمته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، "أنا مصاب بمرض الأنيميا، وكنت أؤدي وظيفتي كمصور صحفي.. 4 سنين في السجن ليه؟".

وطالب المحامي كريم عبد الراضي، دفاع "شوكان"، بعرضه على مستشفى متخصصة لمعاينة حالته.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ويُحاكم في قضية "فضّ رابعة" 739 متهمًا على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، والمؤجلة لجلسة 11 نوفمبر المقبل.