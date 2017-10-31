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القبض على نجل وزير الداخلية الأوكراني في قضية فساد

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مصراوي Masrawy

القبض على نجل وزير الداخلية الأوكراني في قضية فساد

06:52 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

القبض على نجل وزير الداخلية الأوكراني في قضية فساد

الشرطه الأوكرانية

كييف - (د ب أ)

ألقت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا القبض على نجل وزير الداخلية القوي ارسن افاكوف.

جاء ذلك وفقا لما أكده موقع "اوكرانايسكا برافدا" الإلكتروني اليوم الثلاثاء استنادا إلى مصادر عديدة.

من جانبه، أعلن مكتب مكافحة الفساد في العاصمة الأوكرانية كييف أن الشخص المقبوض عليه "مواطن عادي".

وحسب تقارير إعلامية، فإن نجل افاكوف مثَّل في إحدى القضايا، شركة يُعْتَقَد أنها قامت عام 2015 بتوريد حقائب ظهر إلى الحرس الوطني بأسعار مبالغ فيها.

وقُدِّرَتْ قيمة الخسائر الناجمة عن رفع الأسعار على هذا النحو بما يقارب 450 ألف يورو.

وإلى جانب نجل وزير الداخلية، تم القبض أيضا على نائب سابق يدعى لانا فوكوف وممثل للشركة.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان أن هذه التحقيقات لها دوافع سياسية.

يذكر أن افاكوف/53 عاما/ يعد أقوى رجل في الجمهورية السوفيتية السابقة بعد الرئيس بيترو بوروشينكو، ويخضع الحرس الوطني لسلطة وزارة الداخلية، ويقوم الحرس بتأمين ظهر الجيش في حربه ضد الانفصاليين في شرق البلاد.

وكان تم تأسيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في 2015 كهيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

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