البحرين تفرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين فيها

المنامة - (د ب ا)

أصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني ، قرارا بفرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين فيها، منوها إلى أن الحصول على تأشيرة الدخول يستلزم تقديم طلب بذلك وفق التعليمات المعلن عنها على الموقع الالكتروني لشئون الجنسية والجوازات والإقامة.

وحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، يأتي القرار بناء على ما صدر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الاثنين برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يخص تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة عليه

وقالت بنا "تهدف هذه الإجراءات إلى الحيلولة دون الإضرار بأمن مملكة البحرين واستقرارها ، خصوصا في ضوء التداعيات الأخيرة للأزمة مع قطر ، وتعنتها وإصرارها على تقوية علاقاتها مع إيران وما يشكله ذلك من تأثيرات سلبية على الأمن الوطني والإقليمي ، بالإضافة إلى أن قطر تأوي عددا من المطلوبين أمنيا ، كما سهلت دخول جنسيات تمثل تهديدا للأمن الوطني لمملكة البحرين وذلك بإعفائهم من تأشيرات الدخول".

من جهته، صرح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه يتعين على المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر المتواجدين في مملكة البحرين، مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية.

تأتي هذه الخطوة بعدما قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".

يذكر أن البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في شهر يونيو الماضي متهمة إياها بدعم "الإرهاب" تقدمت بطلبات للدوحة لاعادة العلاقات معها. غير ان قطر نفت الاتهام بدعم الإرهاب ورفضت المطالب المقدمة من الدول الإربع .