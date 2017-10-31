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مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية

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مصراوي Masrawy

مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية

06:40 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية

مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية

(مصراوى):

قام برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أمس الإثنين، بإيصال مساعدات غذائية لعشرات الآلاف من السوريين الذين يعيشون تحت وطأة الحصار في منطقة الغوطة الشرقية.

وأقرت المنظمة الأممية بوصول نحو 49 شاحنة محملة بحصص غذائية تكفي قرابة 40 ألف شخص في منطقتي كفر بطنا وسقبا، بالإضافة إلى منتجات غذائية لحوالي 13 ألف طفل.

وكانت المرة الأخيرة التي تمكن فيها البرنامج من الوصول إلى سكان الغوطة الشرقية في 23 سبتمبر الماضي، حيث قدم تمكن البرنامج من ارسال مساعدات غذائية إلى مدن حرستا، ومسرابا، ومديرا.

وأشارت الرنامج إلى أن هناك 3 ملايين شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا، من بينهم 420 ألف شخص في 10 مناطق محاصرة، الغالبية العظمى منهم في الغوطة الشرقية ويواجهون مشاكل حادة في الحصول على ما يكفي من الطعام.

في السياق ذاته، كشف موقع قناة " اليوم" الاخباري الروسي عن قيام القوات الروسية بتأمين وصول القافلة الأممية إلى مدن وبلدات الغوطة.

يذكر أن مدن وبلدات الغوطة الشرقية محاصرة من قبل النظام السوري منذ 15 أكتوبر من عام 2013، وتعاني منذ ذلك التاريخ من أزمة كبيرة على كافة المستويات.

ومن المعروف أن برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع، ويقوم بتقديم المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ ويعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وبناء قدرتها على الصمود.

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مصراوي Masrawy

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