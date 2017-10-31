مباحثات سعودية إيطالية تتركز على التعاون الاستثماري والتجاري

الرياض - (د ب أ)

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، الذي يزور المملكة حاليا، ناقش خلالها التعاون بين الرياض وروما في مختلف المجالات خاصة "الاستثماري والتجاري".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان استعرض مع جنتيلوني، خلال الجلسة، العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس الوزراء الإيطالي العديد من الموضوعات من بينها "التعاون الاستثماري والتجاري".

وذكرت (واس) أن محمد بن سلمان استعرض مع جنتيلوني "أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الاستثماري والتبادل التجاري وفق رؤية المملكة 2030".

وتعد السعودية، الشريك التجاري الأول لإيطاليا، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 7 مليارات يورو.

ووصل جنتيلوني إلى الرياض ليلة أمس الاثنين، والتي تعد ثاني محطات جولته الآسيوية التي بدأها بالهند، وأولى محطات جولة خليجية تقوده للإمارات وقطر.