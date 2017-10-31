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«المحافظين» يدين استهداف الفلسطينيين.. ويؤكد: دماؤهم ستظل تلاحق الإسرائيليين

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«المحافظين» يدين استهداف الفلسطينيين.. ويؤكد: دماؤهم ستظل تلاحق الإسرائيليين «المحافظين» يدين استهداف الفلسطينيين.. ويؤكد: دماؤهم ستظل تلاحق الإسرائيليين

التحرير

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أدان حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، الجريمة الإسرائيلية، البشعة التي استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 14 آخرين.

وأوضح الحزب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن دماء الفلسطينيين ستظل تلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية، إلى جانب العديد من الجرائم المستمرة من استيطان واعتقال، واصفًا ما حدث أمس بأنه جريمة حرب إسرائيلية جديدة، يجب أن يحاسب المسؤولون عن ارتكابها، وأن ترفع مع باقي الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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وشدد الحزب، على ضرورة إنجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي، على اعتبار أن الاحتلال هو المتضرر الأول من تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

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التحرير

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