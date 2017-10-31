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بالصور.. تأبين شهداء الواحات في حفل بـ "ثقافة أسيوط"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تأبين شهداء الواحات في حفل بـ "ثقافة أسيوط"

06:28 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

شارك المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، في حفل تأبين شهداء الواحات، الذي أقامه قصر ثقافة أسيوط، في قاعة المعارض الكبرى بمقره.

حضر الحفل العميد أركان حرب بهاء عبدالناصر قائد إدارة الحرب الكيميائي، نائبًا عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وفوزية أبوالنجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي مدير عام الثقافة بأسيوط، وممثلون عن علماء الأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، تلتها كلمات للسكرتير العام وممثلي الأزهر الشريف والوعظ والإرشاد بأسيوط.

وأكد السكرتير العام على تماسك الشعب المصري ووقوفه خلف قيادته السياسية والرئيس عبد الفتاح والقوات المسلحة ورجال الشرطة حتى القضاء على الإرهاب نهائيًا.

وقال قائد إدارة الحرب الكيميائي بالمنطقة الجنوبية العسكرية إننا "نواجه مخططات وحروب من الجيل الرابع والخامس تعمل على تقسيم المنطقة العربية إلى دويلات ومليشيات وجماعات متناحرة من أجل نهب ثروات البلاد"، مؤكدًا على انتصار إرادة الشعب على تلك المؤمرات مهما كانت التحديات والصعوبات.

وقال الشيخ خلف عمار، مدير إدرة الوعظ والإرشاد بأسيوط، إن "علينا أن نقف جميعًا ضد الإرهاب وقفة حاسمة وقوية وإن نصطف ضد هذه الأفكار وتلك الجماعات المتطرفة البعيدة كل البعد عن الدين".

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية، إن " خط أحمر وملاذ الآمنين وقبلة الأنبياء والمرسلين ستظل بلد الأمن والأمان ومقبرة للغزاة"، مطالبًا برفع الحالة المعنوية للشعب المصري حتى لا يتأثر ولا يصيبه الإحباط من وقوع مثل تلك العمليات الإرهابية.

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