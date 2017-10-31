شيخ الأزهر: مستعدون لتدريب الأئمة في إيطاليا على مواجهة الإرهاب

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني.

وقال شيخ الأزهر، في بيان اليوم، إن التجاوب السريع من قبل إيطاليا ومؤسساتها الدينية لدعوات الأزهر وجهوده في تعزيز الحوار بين الأديان والبحث عن السلام العالمي والعيش المشترك، كان له دور كبير في إنجاح هذه الجهود، وشجع الأزهر على استكمال الحوار مع مختلف المؤسسات الدينية حول العالم.

وأكد الطيب استعداد الأزهر لمزيد من التعاون مع إيطاليا، خاصة في مجال تدريب الأئمة الإيطاليين في برنامج مصمم للتعامل مع القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع الإيطالي مثل الإرهاب والتكفير والتعايش السلمي بين الأديان.

من جانبه، قال السفير الإيطالي إن الإمام الأكبر هو أحد أهم القادة الدينيين المعتدلين الذين يواجهون التفسيرات المغلوطة للدين.

وأضاف أن الشعب الإيطالي يتابع باهتمام بالغ جهود شيخ الأزهر ويقدر دوره في تعزيز التفاهم والحوار بين الأديان، من خلال التواصل مع قادة الأديان حول العالم، كما في اللقاء التاريخي الذي جمع شيخ الأزهر مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والذي كان له صدى كبير في إيطاليا خصوصًا، وفي كل أوروبا والعالم.

وأضاف سفير إيطاليا أن النموذج المصري في التعايش السلمي واحترام التعددية الدينية، هو محل إعجاب كبير من الإيطاليين، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الأزهر لتنشئة أجيال بعيدة عن العنف والتعصب.

وأبلغ السفير الإيطالي الإمام الأكبر ترحيب الحكومة والشعب الإيطالي بزيارته المرتقبة لإيطاليا لحضور مؤتمر الحوار بين الشرق والغرب خلال الأيام المقبلة.