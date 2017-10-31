أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحرس المدني الإسباني يداهم مقرات الشرطة الإقليمية الكتالونية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحرس المدني الإسباني يداهم مقرات الشرطة الإقليمية الكتالونية

06:18 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الحرس المدني الإسباني يداهم مقرات الشرطة الإقليمية الكتالونية

الحرس المدني الإسباني

برشلونة - (د ب أ):

داهمت قوات الحرس المدني الإسباني اليوم الثلاثاء مقار مختلفة لقوات الشرطة المحلية في إقليم كتالونيا "موسوس دى اسكوادرا"، حيث بدأ سريان الحكم المباشر للحكومة المركزية الاسبانية على الإقليم.

وصادرت الشرطة الوطنية مواد مختلفة تتعلق بالاستفتاء المثير للجدل الذي أجرى في أول أكتوبر حول الاستقلال عن إسبانيا، بحثا عن أدلة على اتصالات مع السلطات الإقليمية خلال الاستفتاء.

وبالإضافة إلى المقر الرئيسي للشرطة الكتالونية في ضاحية ساباديل ببرشلونة، تم أيضا اقتحام مراكز للشرطة في جيرونا وتاراجونا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وقد تم الحصول على الوثائق لتأكيد الاتهامات التي وجهت للشرطة الكتالونية بأنها، من خلال تقاعسها المتعمد، خالفت أوامر المركزية بغلق المدارس ومراكز الاقتراع الأخرى في الإقليم. ويواجه قائد الشرطة السابق جوزيف لويس تابيرو حاليا تهمة إثارة الفتنة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء البلجيكي يتعهد بحصول بوجديمون على معاملة عادلة

    أخبار

  • رئيس إقليم كتالونيا المُقال من بروكسيل: لن أعود لإسبانيا دون ضمانات

    أخبار

  • نائب رئيس الوزراء البلجيكي يوجه انتقادا مبطنا لبوجديمون

    أخبار

  • المحكمة العليا الإسبانية توجه تهم التمرد لقادة كتالونيا

    أخبار

إعلان

c8e7973cd9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة

الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة

أزمة بين الحكومة والبرلمان في «المنظمات النقابية».. والسبب «التزامات دولية»

أزمة بين الحكومة والبرلمان في «المنظمات النقابية».. والسبب «التزامات دولية»

برلمانية: الحكومة تعوق حل مشاكل القمامة ونستوردها بـ6 مليارات جنيه

برلمانية: الحكومة تعوق حل مشاكل القمامة ونستوردها بـ6 مليارات جنيه

الأخبار - الحكومة تبحث في اجتماعها الأسبوعي قانوني البناء الموحد والتأمينات الاجتماعية

الأخبار - الحكومة تبحث في اجتماعها الأسبوعي قانوني البناء الموحد والتأمينات الاجتماعية