الحرس المدني الإسباني يداهم مقرات الشرطة الإقليمية الكتالونية

برشلونة - (د ب أ):

داهمت قوات الحرس المدني الإسباني اليوم الثلاثاء مقار مختلفة لقوات الشرطة المحلية في إقليم كتالونيا "موسوس دى اسكوادرا"، حيث بدأ سريان الحكم المباشر للحكومة المركزية الاسبانية على الإقليم.

وصادرت الشرطة الوطنية مواد مختلفة تتعلق بالاستفتاء المثير للجدل الذي أجرى في أول أكتوبر حول الاستقلال عن إسبانيا، بحثا عن أدلة على اتصالات مع السلطات الإقليمية خلال الاستفتاء.

وبالإضافة إلى المقر الرئيسي للشرطة الكتالونية في ضاحية ساباديل ببرشلونة، تم أيضا اقتحام مراكز للشرطة في جيرونا وتاراجونا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وقد تم الحصول على الوثائق لتأكيد الاتهامات التي وجهت للشرطة الكتالونية بأنها، من خلال تقاعسها المتعمد، خالفت أوامر الحكومة المركزية بغلق المدارس ومراكز الاقتراع الأخرى في الإقليم. ويواجه قائد الشرطة السابق جوزيف لويس تابيرو حاليا تهمة إثارة الفتنة.