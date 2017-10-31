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فصل عامل متهم تحرش بطالب داخل مدرسة في الخصوص

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مصراوي Masrawy

فصل عامل متهم بطالب داخل مدرسة في الخصوص

06:02 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

فصل عامل متهم تحرش بطالب داخل مدرسة في الخصوص

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية طه عجلان

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، طه عجلان، إنهاء خدمة عامل خدمات في مدرسة "الخلفاء الراشدين" بمدينة الخصوص، لتحرشه جنسيًا بطالب في الصف الثالث الابتدائي، داخل دورة مياه المدرسة.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم، الذي أحيل إلى النيابة وأمرت بحبسه وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان واقعة الاعتداء.

تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم وعرض الطفل على الطب الشرعى لبيان واقعة الاعتداء.

وتلقى اللواء محمد توفيق حمزاوى مدير أمن القليوبية، بلاغًا من (إ. ع)، مقيم بالخصوص، يتهم أحد الأشخاص بالتحرش جنسيًا بنجله (ع) 8 سنوات - طالب بالصف الثالث الابتدائي داخل دورة مياه المدرسة.

تشكل فريق بحث قادة اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي في القليوبية، توصل إلى أن وراء الواقعة (ف. ص. س) عامل نظافة بالمدرسة، والذي ألقي القبض عليه، واعترف بالواقعة، وأحيل إلى النيابة وأمرت بحبسه.​

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