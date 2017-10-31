رئيس الوزراء يبحث مع "الغضبان" تطبيق التأمين الصحي ببورسعيد

كتب - محمد غايات:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن لقاءه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تناول بحث تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في المحافظة، لافتًا إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه يونيو 2018.

وأضاف "الغضبان" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع رئيس الوزراء المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، والذي وجه بالانتهاء منها في الموعد المحدد.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أنه تم إنشاء مصنعًا لتدوير القمامة في أغسطس الماضي، ومستوى النظافة في المحافظة جيد جدا.