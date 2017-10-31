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النائب العام: أعضاء النيابة أجروا تفتيشًا مفاجئًا لـ25 سجنًا في أنحاء الجمهورية

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مصراوي Masrawy

النائب العام: أعضاء النيابة أجروا تفتيشًا مفاجئًا لـ25 سجنًا في أنحاء الجمهورية

06:01 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

النائب العام: أعضاء النيابة أجروا تفتيشًا مفاجئًا لـ25 سجنًا في أنحاء الجمهورية

كتب - طارق سمير:

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونًا للنيابة العام في تفتيش السجون والأقسام، وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمحبوسين احتياطيًا.

وقال النائب العام في بيانه، إن أعضاء النيابة العامة، أجروا تفتيشًا مفاجئًا على 25 سجنًا في مختلف أنحاء الجمهورية، لم يشملها التفتيس السابق، مشددا على على الاستمرار في تنفيذ خطة النيابة بتفتيش باقي السجون التي لم يتم تفتيشها.

وأمر "صادق" بإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه، وكلف أعضاء النيابة العام كذلك بالدخول للأقسام والسجون بصفة دورية مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين احتياطيًا وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق البرامج الإصلاحية.

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