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"الجنح" تقضي بحبس مقدمة برنامج "دودي شو" 3 سنوات بسبب حلقة "السنجل مازر"

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مصراوي Masrawy

"الجنح" تقضي بحبس مقدمة برنامج "دودي شو" 3 سنوات بسبب حلقة "السنجل مازر"

05:54 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الإعلامية دعاء صلاح

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الإعلامية دعاء صلاح مقدمة برنامج "دودي شو" بالحبس حضوريًا 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ، وإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف وواحد، وذلك في القضية رقم 9724 لسنة 2017.

وطالب المحامي أشرف ناجي في دعواه بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة في اتهامها بالتحريض على الفسق وخدش الحياء العام، بقيامها بالتحريض على "الحمل دون زواج" في إحدى حلقاتها عن موضوع "السنجل مازر".

وأوضح "ناجي" في دعواه أن المدعية قامت عبر برنامجها "دودي شو" بتقليد فتاة "حامل" مطالبة الفتيات بالإنجاب دون زواج، ما اعتبره هدمًا لقيم وتقاليد المجتمع المصري وبث الأفكار الشاذة والهدامة.

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